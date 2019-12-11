Ребенок пострадал в перевернувшейся легковушке

Около 18:20 во вторник, 10 декабря, авария произошла на дороге между Калугой и Медынью.

По предварительным данным ГИБДД, 38-летняя женщина ехала на легковом автомобиле, в районе деревни Михеево вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик МАЗ. После этого легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Травмы в аварии получили предполагаемая виновница и 4-летний мальчик, ехавший с ней.

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