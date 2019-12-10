Гибель двух девушек: водителю грозит 15 лет колонии

Как мы уже рассказывали, в октябре на дороге между Перемышлем и селом Ильинское погибли две сестры – 17 и 19 лет. Девушки шли по краю проезжей части в темное время суток, когда их сбили «Жигули». После этого водитель скрылся с места происшествия.

Обвиняемым по делу проходит 38-летний мужчина из Калуги, рассказали во вторник, 10 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. Ранее этого автомобилиста уже лишили водительского удостоверения. Но в тот октябрьский вечер он вновь сел за руль.

- Нарушив правила дорожного движения, водитель осуществил съезд на полосу торможения и допустил наезд на пешеходов, - отмечают в СК. - Девушки скончались на месте происшествия. Водитель скорую медицинскую помощь и полицию не вызвал и скрылся.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

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