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Три человека погибли из-за легкомысленных соседей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.12.2019 09:01 5 2272

На днях калужские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного после пожара на площади Ленина в Боровске. Как мы уже рассказывали, в июне там погибли три человека. Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин.

- По версии следствия, 17 июня около 22 часов обвиняемые находились в квартире на втором этаже двухэтажного дома в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали 4 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Действуя легкомысленно, они решили проверить на крепость алкоголь, который употребляли, и подожгли жидкость. Огонь перекинулся на 5-литровую бутылку, после этого один из обвиняемых выбежал с бутылкой в подъезд, но выронил ее, и горячая жидкость разлилась по деревянным перекрытиям.

В огне погибли соседи: 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний мужчина, снимавший в доме квартиру. Сами обвиняемые выпрыгнули из окна второго этажа и спаслись.

Мужчинам грозит до четырех лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.12.2019 09:01 5 2272
Тэги: происшествие
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