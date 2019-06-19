Сосед погубил: задержаны подозреваемые в пожаре с тремя погибшими

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 17 июня, в Боровске в результате пожара в многоквартирном доме погибли трое человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В результате были задержаны двое подозреваемых.

- По версии следствия, 17 июня, около 22 часов в результате неосторожных действий подозреваемых, один из которых проживал в данном доме, а второй пришел к нему в гости, произошло возгорание сначала в квартире на втором этаже дома, а затем в общем коридоре, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета по Калужской области. - В результате пожара погибли три человека: 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний мужчина, снимавший в доме квартиру.

Из-за чего именно произошёл пожар, в интересах следствия пока не разглашается.

Один из подозреваемых задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, второй при падении со второго этажа горящего дома получил переломы пяточных костей и проходит лечение в стационаре. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На допросе мужчины дали признательные показания. Расследование продолжается.