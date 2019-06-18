Три человека погибли в огне

В понедельник, 17 июня, около 22:00 в квартире двухэтажного многоквартирного дома на площади Ленина в Боровске произошел пожар.

- В результате погибли три человека: 90-летняя женщина, её 63-летняя дочь и 32-летний мужчина, снимавший в доме квартиру, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте работают следователи и специалисты пожарной лаборатории. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.