Семь лет грозит водителю за аварию на Чичерина

30-летнему уроженцу одной из республик ближнего зарубежья грозит от 2 до 7 лет колонии за аварию на улице Чичерина в Калуге. Как мы уже рассказывали, ДТП произошло в начале апреля.

Тогда сообщалось, что 29-летний мужчина за рулём «Опеля» ехал по Чичерина и не остановился перед переходом, когда по «зебре» дорогу пересекал 77-летний пенсионер. После этого «Опель» врезался в припаркованный «Фольксваген».

- В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - рассказали в среду, 4 декабря, в прокуратуре Калужской области.