В Калуге трое детей отравились угарным газом

Во вторник, 3 декабря, наши читатели сообщили, что в Калуге дети отравились угарным газом. Эту информацию нам подтвердила заведующая отделом по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА. Оба случая произошли в Калуге на прошлой неделе.

В четверг, 28 ноября на улице Кубяка из-за нарушения правил использования газового оборудования три человека отравились угарным газом – 34-летняя женщина и дети 12 и 9 лет. Пострадавшие попали в больницу. В настоящее время их выписали.

А в воскресенье, 1 декабря, такой же случай произошёл на улице Московской. Пострадал 11-летний ребёнок. В состоянии средней тяжести он попал в детскую городскую больницу.

К сожалению, подобные происшествия в Калуге не редкость. 14 ноября в посёлке Куровской угарным газом отравились 55-летняя женщина и 9-летний ребёнок. Оба были госпитализированы в тяжёлом состоянии. В настоящее время и женщина, и ребёнок выписаны. В конце сентября угарным газом отравилась семья в доме на улице Рылеева.

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