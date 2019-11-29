Смертельная авария в Калуге: пьяный водитель гнал со скоростью 126 км/ч

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили летом после смертельной аварии на улице Советской в Росве.

Его виновником следствие считает 19-летнего парня. Молодой человек был пьян и без водительского удостоверения вел «Хендай Терракан», сообщает прокуратура Калужской области в пятницу, 29 ноября.

- Осуществляя перевозку пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности, водитель двигался по улице Советской со скоростью 126 км/час, - рассказали в ведомстве. - Обвиняемый не справился с управлением, выехал на обочину и допустил наезд на бетонный забор и дерево.

18-летний пассажир легковушки погиб. Сам водитель и 19-летняя девушка получили незначительные травмы.

Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет колонии.