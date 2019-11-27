Трёх пешеходов сбили в Калуге за вечер

В Калуге продолжается серия аварий с наездами на пешеходов. Вечером во вторник, 26 ноября, под колеса авто попали три человека. Предварительные данные по этим авариям опубликовали в калужском областном управлении ГИБДД.

Около 17 часов на улице Гурьянова у дома №33 «Мазда» сбила 72-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому переходу. За рулем авто находилась 48-летняя женщина.

В 18:30 на перекрестке улиц Никитина и Постовалова сбили 50-летнюю женщину. Она также переходила дорогу по «зебре» и попала под колеса «Киа». Машиной управлял 46-летний мужчина.

А в 19:15 на дублере улицы Генерала Попова 34-летняя женщина за рулем «Киа» сбила 32-летнего мужчину. Он шёл не по переходу.

У всех пешеходов зафиксированы различные травмы.

Калужан призывают быть внимательными на дороге в темное время суток. Пешеходам следует выходить на проезжую часть, убедившись, что их пропускают.