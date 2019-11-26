Полиция ищет очевидцев танца на Кирова

Как мы уже рассказывали, в начале августа улица Кирова в Калуге временно была перекрыта на перекрёстке с улицей Марата. Пять машин выехали на Кирова со стороны бывшего рынка и остановились на проезжей части. Водители и пассажиры вышли из машин, включили громкую музыку с восточными мотивами и начали танцевать. Один из танцоров при этом держал в руках предмет, напоминающий автомат.

Через минуту, когда послышалась полицейская сирена, все перекрывавшие улицу сели в машины и уехали в сторону Театральной площади.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213. Танцорам грозит от штрафа в 500 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

В настоящее время стражи порядка ищут очевидцев, а также автомобилистов, которым танцоры преградили путь.

Как сообщили нам 26 ноября в пресс-службе УМВД по Калужской области, установлено, что на перекрестке находился автомобиль «ВАЗ-2115». Пассажир этой машины «танцевал». Однако его личность пока не известна.

Всех свидетелей и очевидцев произошедшего, располагающих информации о данном человеке, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (4842) 50-13-44 или 8-900-571-13-52.