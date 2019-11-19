На улице Ленина сбили пешехода

Около 22:30 в понедельник, 18 ноября, очередной пешеход попал под колеса авто в Калуге. На этот раз авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

По предварительным данным, 27-летний мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил 30-летний автомобилист, ехавший на «Рено». Фото машины опубликовали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «Вконтакте».

С различными травмами пешехода отвезли в больницу.

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