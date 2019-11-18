Женщину сбили на улице Московской

Утром в воскресенье, 17 ноября, авария произошла на перекрестке улиц Московской и Азаровской в Калуге.
По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель «Рено Логан» с Азаровской поворачивал налево на Московскую и не пропустил женщину, пересекавшую дорогу по переходу.
С различными травмами 32-летнюю пострадавшую калужанку отвезли в больницу.
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