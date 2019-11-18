В полиции назвали виновного в столкновении «Газели» и поезда

Как мы уже рассказывали, поздно вечером в пятницу, 15 ноября, на железнодорожном переезде на Грабцевском проезде в Калуге тепловоз раздавил грузовую «Газель». Очевидцы сообщали, что виновником происшествия был водитель авто. Эту информацию подтвердили и в калужском управлении УМВД.

По предварительным данным, 28-летний водитель выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора. В этот момент в сторону станции «Перспективная» двигался дизельный товарный поезд.

Предполагаемый виновник попал в больницу с различными травмами.

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