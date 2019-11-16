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Авария в Калуге: тепловоз превратил «Газель» в груду металлолома

16.11.2019 09:57 0 1320 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Авария в Калуге: тепловоз превратил «Газель» в груду металлолома

Вечером в пятницу, 15 ноября, авария с участием грузовой «Газели» и тепловоза произошла на регулируемом железнодорожном переезде в районе перекрестка улицы Платова и Грабцевского шоссе в Калуге.

ДТП произошло около 22:00, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», водитель «Газели» выехал на переезд на запрещающий сигнал. С различными травмами автомобилиста отвезли в больницу. Подробности устанавливаются.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: Дтп происшествие
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