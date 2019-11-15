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ДТП на Глаголева: что говорит водитель «Пазика»

15.11.2019 12:37 6 2217 Оксана ИВАНОВА, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
ДТП на Глаголева: что говорит водитель «Пазика»

Как мы рассказывали, вечером в четверг, 14 ноября, на пешеходном переходе на улице Глаголева в Калуге, рядом со школой №11, сбили 8-летнюю девочку. За рулём автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 8, находился 52-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, девочка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. То же самое говорят и очевидцы ДТП. От них стало известно, что школьница в момент аварии была не одна, а с мамой.

- Я ехала за автобусом на такси, - рассказала нам калужанка Ольга. – Автобус ехал на красный, а ребёнок переходил на зелёный. Зрелище страшное. Там много людей собралось, и тут же «Скорая» приехала.

- Девочка была с мамой, горел красный, и мы прекрасно видели это, - сообщает в социальных сетях жительница Калуги Юлия, ехавшая в автобусе. – Перед ударом пронеслась мысль: «Почему водитель едет на красный?»

- Я ехала в этой маршрутке, - рассказала нам калужанка Марина. – Момент аварии не видела, так как сидела на заднем сиденье автобуса. Все были в шоке, включая водителя. Какой горел сигнал светофора, мне не было видно. Водитель выскочил из кабины сразу, подошёл к маме с девочкой. Только потом выпустил всех пассажиров. По словам мамы, они с дочкой шли за ручку.

В обсуждении в социальных сетях приняла участие и сестра мамы сбитой девочки.

– Она с ребёнком нажала на кнопку светофора, им загорелся зелёный, – сообщает женщина. – Сестра дождалась, чтобы все машины остановились, после чего они стали переходить через дорогу. «Пазик» начал движение, а ребёнок находился на стороне «Пазика». Её (девочку. – Прим. ред.) начало затаскивать под «Пазик». Мама резко вырвала ребёнка из-под колес. В это время машина со встречного движения перегородила «Пазику» дорогу, и он остановился. Приехала «Скорая» и ГАИ. Водитель из встречной машины очень помог сестре, за что ему огромное спасибо.

Виновник аварии в объяснительной описывает произошедшее несколько иначе, чем рассказывают очевидцы.

- На этом участке плохое освещение, светофор там – кнопочный. Мама с девочкой подошли к светофору, нажали кнопку. Девочка сразу побежала вперёд, а мама – за ней, хотя в таких случаях надо подождать, пока загорится зелёный свет, - рассказал нам один из руководителей компании-перевозчика, где работает водитель маршрутного автобуса. – Если бы водитель ехал на красный свет, то автобус задел бы ребёнка передом, а он задел её боком, посередине, около задней двери.

По словам представителя компании, виновник ДТП – опытный водитель, его профессиональный стаж – около 20 лет. Сейчас он отстранён от работы.

По данному факту проводится проверка. Пострадавшая девочка, по словам её тёти, «отделалась испугом, ранами и царапинами, от сильного удара её спасли капюшон и шапка».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие дети
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