«Пазик» сбил 8-летнюю девочку на переходе

Вечером в четверг, 14 ноября, на улице Глаголева в Калуге рядом со школой №11 сбили 8-летнюю девочку.

По предварительным данным ГИБДД, школьница пересекала проезжую часть на зелёный сигнал светофора, а 52-летний водитель маршрутного автобуса №8 проехал на красный.

С различными травмами девочку отвезли в больницу.

По какой причине водитель автобуса не остановился, выясняют полицейские.

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