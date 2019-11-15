Женщину сбили на тёмной дороге

Около 17:30 в четверг, 14 ноября, в городе Сосенский Козельского района под колеса «Ниссана Кашкай» попала 33-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, пострадавшая шла по краю проезжей части Заводского проезда. Тротуары там отсутствуют. В этот момент на неё наехал 65-летний водитель «Ниссана».
С различными травмами женщину отвезли в больницу.
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