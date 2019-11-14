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«Опель» влетел в отбойник на Южном обходе

14.11.2019 14:38 1 403 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
«Опель» влетел в отбойник на Южном обходе

Днём в среду, 13 ноября, на Южном обходе Калуги разбился автомобиль «Опель Омега».

По предварительным данным ГИБДД, 38-летний водитель иномарки ехал со стороны Аненнок, не справился с управлением и врезался в отбойник.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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