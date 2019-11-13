Попытка похищения ребенка: следователи опровергли причастность отца

Как мы уже рассказывали, накануне появилась информация, что днём 11 ноября возле школы №12 в Калуге пытались похитить ученика младших классов. Калужские следователи продолжают расследование, прорабатываются все возможные версии, сообщили нам в среду в региональном управлении СК.

Конкретных подозреваемых по этому делу пока нет. В то же время следователи опровергли информацию, что к похищению мог быть причастен отец школьника.

Среди прочих прорабатывается и версия о том, что никакого похищения не было, а ребенок выдумал эту историю.

Напомним, ранее в СК сообщали, что неизвестный мужчина насильно посадил школьника в припаркованный неподалеку автомобиль, но тому удалось сбежать. Уголовное дело расследуется по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия».

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