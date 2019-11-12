Мальчика пытались похитить у школы в Калуге

Во вторник, 12 ноября, наши читатели сообщили о том, что 11 ноября ученика младших классов пытались похитить на пешеходном переходе у школы № 12 в Калуге. Ребёнок в это время шёл домой с занятий.

- Он сам сумел сбежать, выпрыгнул из машины, - рассказали наши читатели.

Калужане в соцсетях сообщают, что в школе прошли экстренные родительские собрания. Директор школы № 12 отказался давать комментарии.

- Даже если это и было, я не могу давать никакие комментарии в интересах следствия, - сказал нашему изданию директор школы № 12 Владимир Повереннов.

В региональном управлении Следственного комитета информацию о попытке похищения подтвердили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем в социальных сетях родители учеников школы № 12 пишут, что мальчика пытался похитить его отец.

«Не паникуйте. Наш классный руководитель написал, что родители этого мальчика в разводе, и они никак ребёнка поделить не могут, мальчика хотел увезти отец», - сообщает мама одного из школьников.

По её словам, классный руководитель сообщил об этом в родительской группе в WhatsApp после того, как там началась паника, когда родители узнали о попытке похищения ребёнка. Правоохранительные органы данную информацию пока не комментируют.