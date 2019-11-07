Конфликт в суде: пенсионер извинился перед приставами

Как мы уже рассказывали, 6 ноября калужское региональное управление Следственного комитета начало проверку по инциденту в мировом суде Калуги. Три недели назад приставы силой вывели из зала заседания 72-летнего пенсионера. Следователи обратили внимание на этот инцидент после публикации видео в социальных сетях.
В четверг, 7 ноября, ситуацию прокомментировало Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Как отмечают приставы, пенсионер сам спровоцировал данный инцидент, так как в зале заседания нарушил установленный порядок и отказался покидать помещение по требованию судьи.
- Судебный пристав дважды вежливо потребовал от нарушителя добровольно покинуть заседание, но тот отказался уходить и выполнить законные требования, - подчеркивают в УФССП. - Сотрудник службы предупредил гражданина о том, что к нему может быть применена физическая сила. Предупреждение нарушитель проигнорировал и зал заседания не покинул, при этом оскорбил сотрудника. В результате гражданина принудительно препроводили из зала судебного заседания в коридор, где он продолжил сопротивление и оскорбление сотрудников.
На пенсионера составили два административных протокола по статьям «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» (штраф от 500 до 1000 рублей) и «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» (штраф от 1000 до 1500 рублей).
- Стоит отметить, что впоследствии мужчина признал свои действия незаконными и в присутствии сотрудников полиции и Росгвардии извинился перед судебными приставами, - говорится в комментарии калужского управления ФССП.
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