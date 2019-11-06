Водитель легковушки попал в больницу, развернувшись под КамАЗ

На разворотном кольце недалеко от перекрестка улиц Московской и Светлой в Калуге столкнулись КамАЗ и «Чери». Авария произошла утром во вторник, 5 ноября.
По предварительным данным, ГИБДД 63-летний водитель легковушки разворачивался в сторону центра и не пропустил бетономешалку.
Предполагаемый виновник аварии попал в больницу с различными травмами.
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