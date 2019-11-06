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Упавшее дерево раздавило «Ладу» в центре Калуги

06.11.2019 13:57 24 6373 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Упавшее дерево раздавило «Ладу» в центре Калуги

Утром в среду, 6 ноября, у дома №6 на улице Октябрьской упавшее дерево раздавило припаркованную «Ладу».

Старый трухлявый ствол не выдержал порыва ветра и рухнул. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Хотя последствия могли оказаться гораздо более плачевными, так как дерево росло возле забора детского сада №53, но завалилось в другую сторону.

А вот владельцу «Лады» Денису не позавидуешь. По словам молодого человека, он приехал к другу и оставил машину возле дома.

Машине около 12 лет. Нынешний хозяин покупал её за 130 тысяч, но после этого вложился в ремонт.

Как уже удалось выяснить Денису, земля, на которой находились и дерево, и машина – городская. Территория, за обслуживание которой отвечает управляющая компания, заканчивается буквально в метре от места происшествия.

Теперь владелец машины собирается судиться с городскими службами. Он считает, что авто уже не подлежит восстановлению.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: фоторепортаж происшествие
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