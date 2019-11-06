Фура со свиньями врезалась в автобус: погибла женщина

Во вторник, 5 ноября, в Елецком районе Липецкой области произошло ДТП с участием калужской фуры, перевозившей свиней.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 40-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Форд». В результате аварии скончалась 78-летняя пассажирка автобуса.

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