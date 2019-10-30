Пьяный мотоциклист покалечил 18-летнюю девушку

Прокуратура направила в суд уголовное дело 23-летнего жителя Боровского района, сообщила в среду, 30 октября, пресс-служба ведомства. Он проходит обвиняемым по делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Об этой аварии мы уже ранее рассказывали.
23 апреля под Боровском мотоциклист на «Ямахе» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Сандеро». Как отмечают в прокуратуре, предполагаемый виновник ДТП был пьян. С ним на мотоцикле ехала 18-летняя девушка. Именно она получила самые серьезные травмы.
Мотоциклисту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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