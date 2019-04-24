Мотоцикл протаранил «Рено» в Боровском районе

24.04.2019 11:05 181

23-летний мотоциклист на «Ямахе» столкнулся с легковушкой «Рено» на автодороге А-108 под Боровском во вторник, 23 апреля.

По предварительным данным молодой байкер не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и встретился с машиной, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Причем юноша ехал без шлема.

В результате пострадали двое: сам мотоциклист и его 18-летняя пассажирка.

Фото: УГИБДД по Калужской области.