Водитель погиб в столкновении трёх машин

Днём в понедельник, 28 октября, в аварии на улице Чкалова в Козельске погиб 52-летний мужчина.

По предварительной информации ГИБДД, этот мужчина ехал за рулем автомобиля ИЖ, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в стоящую на обочине «Киа Рио», а затем – в двигавшийся «Хендай Солярис».

Водитель ИЖа скончался.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, погибшему водителю стало плохо за рулём.

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