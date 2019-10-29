Авария с пятью погибшими: водителю бетономешалки предъявили обвинение

Калужская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 31-летнего жителя Ферзиковского района. В августе этого года мужчина управлял бетономешалкой «Мерседес», которая протаранила «Киа Спортейдж» на дороге между Анненками и Силикатным. Находившиеся в легковушке трое взрослых и двое детей погибли на месте.
- Мужчина управлял груженым бетоном технически исправным автомобилем «Мерседес» и двигался в нарушение Правил дорожного движения со скоростью более 93 км/ч, - сообщает прокуратура во вторник, 29 октября. - Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Киа».
Предполагаемому виновнику грозит до 7 лет колонии.
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