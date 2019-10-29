Сбившего маму с девочкой водителя арестовали на 2 месяца

38-летнего калужанина, насмерть сбившего женщину с ребенком на переходе в Пучково, арестовали на два месяца. Соответствующее постановление вынес суд в Калуге, рассказали нам во вторник в прокуратуре области.
- Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, по предварительной версии, около 18 часов 26 октября водитель «Фольксваген Туарег» ехал со стороны Пучковского моста и снес пешеходов, пересекавших проезжую часть по переходу. Мама с дочкой скончались на месте.
На месте происшествия водитель отказался от прохождения освидетельствования. Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По ней предусмотрено наказание от 8 до 15 лет колонии. В то же время в полиции сообщали, что после задержания автомобилист запросил проведения экспертизы. Её результаты станут известны к концу недели и будут приобщены к делу.
Прощание с погибшими женщиной и её дочерью пройдёт во вторник, 29 октября, в 11:10 во дворе студенческого общежития Калужского технического колледжа на Грабцевском шоссе, 128. Отпевание состоится в этот же день в Никитском храме на Ленина, 106 в 12:00.
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