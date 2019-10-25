Банкомат взорвали в сетевом магазине

В Мосальске из банкомата украли 2 миллиона рублей. О возбуждении уголовного дела вечером в четверг, 24 октября, сообщили в прокуратуре Калужской области.
На данный момент известно, что преступники ночью взломали дверь сетевого магазина, в котором находился банкомат. Каким-то образом им удалось взорвать устройство, вытащить все деньги и убежать.
Виновникам грозит до 10 лет колонии, подчеркивают в прокуратуре.
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