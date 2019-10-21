Смертельный обгон: погиб 29-летний водитель

Вечером в воскресенье, 20 октября, в Людиново на улице Сосновой столкнулись «Лада» и «Форд».

По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель «Форд Фокус» пошел на обгон и врезался во встречную «Ладу». Погиб 29-летний водитель отечественной легковушки.

Предполагаемый виновник аварии, а также пассажир «Лады» попали в больницу.

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