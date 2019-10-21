В центре Калуги девушка на «Мазде» протаранила магазин с женской обувью

Ночью в воскресенье, 20 октября, авария произошла на перекрестке улиц Московской и Кирова в Калуге. Момент ДТП попал на запись камеры системы «Безопасный город».

Водитель «Мазды», ехавший со стороны Театральной площади в правом крайнем ряду, вылетел на тротуар и протаранил стену магазина женской обуви.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», за рулем авто находилась девушка. Информация о том, что она якобы была пьяна и скрылась с места происшествия, проверяется.

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