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В центре Калуги девушка на «Мазде» протаранила магазин с женской обувью

21.10.2019 11:54 0 163 Дмитрий Ивьев

Ночью в воскресенье, 20 октября, авария произошла на перекрестке улиц Московской и Кирова в Калуге. Момент ДТП попал на запись камеры системы «Безопасный город».

Водитель «Мазды», ехавший со стороны Театральной площади в правом крайнем ряду, вылетел на тротуар и протаранил стену магазина женской обуви.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», за рулем авто находилась девушка. Информация о том, что она якобы была пьяна и скрылась с места происшествия, проверяется.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие видео
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