«Лада» перестроилась в грузовик

Утром в четверг, 17 октября, на дороге между Силикатным и Анненками в Калуге произошла авария с участием «Лады» и КамАЗа.

По предварительным данным, ГИБДД 23-летний водитель «Лады» ехал в сторону Анненок и при перестроении не уступил дорогу попутному грузовику. После этого легковушка врезалась в ограждение.

Различные травмы получила 61-летняя пассажирка «Лады».

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