Останки двух человек нашли в траншее

В среду, 16 октября, в деревне Комлево Боровского района рабочие копали траншею для трубы и обнаружили останки двух человек.

- По предварительным данным, на месте обнаружения костных останков ранее располагалась церковь, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас проводится проверка, назначена экспертиза по определению давности захоронения.

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