Два человека пострадали в ночной аварии

Ночью во вторник, 15 октября, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе столкнулись «Субару Импреза» и «Форд Фокус».

По предварительным данным ГИБДД, 52-летний водитель «Субару» ехал в сторону Калуги и при повороте налево не пропустил встречный «Форд».

В итоге в больницу попали сам предполагаемый виновник и 58-летний водитель «Фокуса».

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