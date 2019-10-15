Пешеход попал под две машины на Либкнехта

На перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта в Калуге утром в понедельник, 14 октября, сбили 20-летнего парня.

По предварительным данным ГИБДД, молодой человек пересекал проезжую часть недалеко от перехода и попал под колеса «Киа Оптима». После этого пешехода отбросило на «Киа Соренто». Обе машины ехали в сторону улицы Ленина.

Пострадавший пешеход получил различные травмы.

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