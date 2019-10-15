Четыре человека погибли в аварии возле Мстихино

Страшная авария произошла этим утром, 15 октября, на 13 километре автодороги «Калуга-Медынь».
Как сообщает пресс-служба областного МЧС, столкнулись две легковушки - «Ниссан» и «Нива» и грузовик «МАН».
Очевидцы пишут о четырёх погибших. На месте аварии работали 23 человека - это сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.
Точные причины ДТП выясняются. На месте работает наш корреспондент.
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