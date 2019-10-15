Четыре человека погибли в аварии возле Мстихино

15.10.2019 10:23 4490

Страшная авария произошла этим утром, 15 октября, на 13 километре автодороги «Калуга-Медынь».

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, столкнулись две легковушки - «Ниссан» и «Нива» и грузовик «МАН».

Очевидцы пишут о четырёх погибших. На месте аварии работали 23 человека - это сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

Точные причины ДТП выясняются. На месте работает наш корреспондент.