Пешеход погиб под колесами «Мазды»

В минувшую субботу, 12 октября, в Калужской области погиб ещё один пешеход. Помимо аварии с двумя девушками под Перемышлем, смертельное ДТП произошло и в Боровском районе.
По предварительным данным ГИБДД, 45-летний мужчина ехал по Киевской трассе на «Мазде» в сторону Калуги. В этот момент 49-летний пешеход пересекал проезжую часть не по переходу.
Пострадавший мужчина скончался на месте.
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