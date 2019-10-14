Водитель заживо сгорел после аварии

Утром в понедельник, 14 октября, смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.
Примерно в 6:20 водитель «Шевроле Лачетти» ехал в сторону Калуги. По предварительным данным ГИБДД, он допустил столкновение с попутным Газ-53.
- От удара легковой автомобиль «Лачетти» отбросило на встречную полосу, где он допустил столкновение с грузовиком «Хова», - рассказали в полиции.
Автомобили «Хова» и «Шевроле» загорелись. Водитель «Лачетти» погиб.
Более точные данные по ДТП уточняются.
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