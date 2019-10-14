Водитель заживо сгорел после аварии

Утром в понедельник, 14 октября, смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

Примерно в 6:20 водитель «Шевроле Лачетти» ехал в сторону Калуги. По предварительным данным ГИБДД, он допустил столкновение с попутным Газ-53.

- От удара легковой автомобиль «Лачетти» отбросило на встречную полосу, где он допустил столкновение с грузовиком «Хова», - рассказали в полиции.

Автомобили «Хова» и «Шевроле» загорелись. Водитель «Лачетти» погиб.

Более точные данные по ДТП уточняются.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.