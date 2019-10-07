Пропавшего мужчину нашли мёртвым

Как мы уже рассказывали, 3 октября в Кировском районе пропал 74-летний грибник. Спустя три дня его нашли мёртвым, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Тело обнаружили в лесу с помощью квадрокоптера.
В поисках принимали участие 31 доброволец «Лиза Алерт» из Калуги и Москвы, восемь сотрудников МЧС, четыре полицейских, два местных жителя и лесничий.
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