Пропавшего мужчину нашли мёртвым

Как мы уже рассказывали, 3 октября в Кировском районе пропал 74-летний грибник. Спустя три дня его нашли мёртвым, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Тело обнаружили в лесу с помощью квадрокоптера.

В поисках принимали участие 31 доброволец «Лиза Алерт» из Калуги и Москвы, восемь сотрудников МЧС, четыре полицейских, два местных жителя и лесничий.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.