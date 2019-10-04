Грибник пропал в лесу

Утром в четверг, 3 октября, в деревне Косичино Кировского района ушел в лес собирать грибы и не вернулся 74-летний Владимир БУРАВЦЕВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Вечером в пятницу волонтёры собираются прочесывать лес в районе Косичино. Все желающие помочь могут связаться с организаторами по телефонам +79109185360 или +79621776056. Координаты места сбора в 17:00: 54.001572, 34.262302.
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