Грибник пропал в лесу

Утром в четверг, 3 октября, в деревне Косичино Кировского района ушел в лес собирать грибы и не вернулся 74-летний Владимир БУРАВЦЕВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 172 см.

Размер обуви: 43.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: лысый.

Был одет: камуфлированный костюм цвета с хаки с темно-зелёными накладками на плечах и рукавах, сапоги темно-оливковые резиновые.

С собой: корзинка плетёная, нож.

Вечером в пятницу волонтёры собираются прочесывать лес в районе Косичино. Все желающие помочь могут связаться с организаторами по телефонам +79109185360 или +79621776056. Координаты места сбора в 17:00: 54.001572, 34.262302.