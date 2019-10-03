Опасный разворот: «Матиз» и «Нексия» столкнулись в Анненках

Около 19:25 в среду, 2 октября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» столкнулись два автомобиля «Дэу». Авария произошла в районе Анненок на регулируемом перекрестке с улицей Резванской.

По предварительным данным ГИБДД, 68-летний водитель «Матиза» ехал в сторону центра, пытался на перекрестке развернуться и не пропустил «Нексию». От удара «Матиз» перевернулся, рассказали очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «Вконтакте».

Травмы в аварии получили 11-летняя девочка и 40-летняя женщина, находившиеся в «Матизе».

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