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Две женщины пострадали в аварии на Суворова

03.10.2019 10:38 4 1663 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Две женщины пострадали в аварии на Суворова

Днём в среду, 2 октября, авария произошла у дома №56 на улице Суворова в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 34-летняя женщина за рулем «Вольво» выезжала с прилегающей территории, поворачивала направо и не пропустила «Ладу». За рулем этой машины ехал 78-летний мужчина.

Травмы в аварии получили предполагаемая виновница и 74-летняя пассажирка «Лады». Пенсионерку отвезли в больницу.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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