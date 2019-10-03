Две женщины пострадали в аварии на Суворова

Днём в среду, 2 октября, авария произошла у дома №56 на улице Суворова в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 34-летняя женщина за рулем «Вольво» выезжала с прилегающей территории, поворачивала направо и не пропустила «Ладу». За рулем этой машины ехал 78-летний мужчина.

Травмы в аварии получили предполагаемая виновница и 74-летняя пассажирка «Лады». Пенсионерку отвезли в больницу.

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