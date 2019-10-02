Две 17-летние девушки пострадали в аварии

Около 22:30 во вторник, 1 октября, авария произошла на дороге между трассой А130 и поселком Игнатьевское Малоярославецкого района.

По предварительным данным ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Машина съехала на правую обочину и перевернулась.

В больницу попали две 17-летние пассажирки легковушки.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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