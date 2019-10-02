Массовая авария: многотонный контейнер раздавил легковушку с водителем

02.10.2019 10:43 6385 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Около 20:20 во вторник, 1 октября, смертельная авария произошла на 115 километре трассы М3 «Украина».

По предварительным данным, на дороге остановились две фуры, так как у одного из грузовиков лопнуло колесо. Водитель включил аварийку и выставил знак. Когда ремонт уже заканчивали, к ним подошел водитель «Киа», который рассказал, что по касательной зацепил один из грузовиков. Также он пояснил, что вызвал ГИБДД, и попросил дальнобойщиков никуда не уезжать. При этом «Киа» стоял на дороге вторым рядом.

Вскоре в эти стоящие машины на высокой скорости врезался грузовик МАН, ехавший со стороны Калуги и перевозивший контейнер с кабелем. Водитель поздно заметил остановившиеся автомобили, начал тормозить, и МАН «понесло». В итоге контейнер упал на легковушку. Под ним оказался и водитель «Киа». 39-летний мужчина погиб на месте. Водители грузовиков отделались ушибами.

Движение в сторону Москвы оказалось полностью перекрыто.

К 9:20 утра контейнер ещё не удалось убрать с проезжей части. Прибывший на место аварии кран не смог с ним справиться. Теперь ждут более тяжелую технику.

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