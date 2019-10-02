Массовая авария: многотонный контейнер раздавил легковушку с водителем

Около 20:20 во вторник, 1 октября, смертельная авария произошла на 115 километре трассы М3 «Украина».
По предварительным данным, на дороге остановились две фуры, так как у одного из грузовиков лопнуло колесо. Водитель включил аварийку и выставил знак. Когда ремонт уже заканчивали, к ним подошел водитель «Киа», который рассказал, что по касательной зацепил один из грузовиков. Также он пояснил, что вызвал ГИБДД, и попросил дальнобойщиков никуда не уезжать. При этом «Киа» стоял на дороге вторым рядом.
Вскоре в эти стоящие машины на высокой скорости врезался грузовик МАН, ехавший со стороны Калуги и перевозивший контейнер с кабелем. Водитель поздно заметил остановившиеся автомобили, начал тормозить, и МАН «понесло». В итоге контейнер упал на легковушку. Под ним оказался и водитель «Киа». 39-летний мужчина погиб на месте. Водители грузовиков отделались ушибами.
Движение в сторону Москвы оказалось полностью перекрыто.
К 9:20 утра контейнер ещё не удалось убрать с проезжей части. Прибывший на место аварии кран не смог с ним справиться. Теперь ждут более тяжелую технику.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Две 17-летние девушки пострадали в аварии 02.10.2019 12:48
Женщина покалечилась в троллейбусе на Московской 01.10.2019 15:37
«Лада» намоталась на столб рядом с Калугой 01.10.2019 14:59
Два человека пострадали в аварии в Анненках 30.09.2019 17:12
«Фольксваген» влетел в ЗИЛ без габаритов на скорости 150 км/ч 30.09.2019 11:39
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: