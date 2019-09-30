Два человека пострадали в аварии в Анненках

Днём в субботу, 28 сентября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» столкнулись две машины. Авария произошла на перекрестке с улицей Резванской.

По предварительным данным ГИБДД, 21-летний водитель «Фольксваген Лупо» ехал по левой полосе со стороны улицы Вишневского, поворачивал налево на Резванскую и не пропустил встречный «Ниссан Х-ТRАIL».

В больницу попали предполагаемый виновник и 40-летний водитель «Ниссана».

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