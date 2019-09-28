Калужанка «заминировала» сеть ресторанов фастфуда

Утром в четверг, 26 сентября, в Калуге полиция искала взрывные устройства в ресторанах одной из сети фастфуда. Анонимное сообщение поступило в дежурную часть от некой женщины.
- Адрес объекта гражданка не уточнила, - сообщают в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Наши сотрудники проверили все здания, в которых располагаются эти рестораны. Изложенные в сообщении сведения не подтвердились.
Вскоре удалось установить личность звонившей. Женщине 39 лет. Она из Калуги. По какой причине она решила так «пошутить», сейчас выясняется в ходе проверки.
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