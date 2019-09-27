«Киа» вылетел на тротуар на улице Ленина

Около 11 часов в четверг, 26 сентября, авария произошла на пересечении улиц Ленина, Московской и Старичкова переулка в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 62-летний мужчина ехал на «Шевроле» по Ленина со стороны Кирова, пытался повернуть налево и не пропустил встречного таксиста на «Киа». От удара такси выехало на тротуар рядом с горуправой и врезалось в столб. Водитель этой машины получил различные травмы.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.