Самосвал смял легковушку на светофоре - погиб пассажир

26.09.2019 16:51 447 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

В четверг, 26 сентября, авария произошла около 13:30 на 97 километре дороги А130 Москва – Рославль в черте деревни Воробьи Жуковского района.

По предварительным данным, на светофоре остановилась фура «Скания», за ней притормозил внедорожник «Ниссан». А вот водитель следовавшего за ними грузовика «Ивеко» остановиться не успел. На высокой скорости он врезался в «Ниссан», подмяв внедорожник под фуру.

По словам водителя самосвала, внедорожник резко перестроился, и он не успел среагировать.

Один из пассажиров «Ниссана», сидевший сзади, погиб на месте. Водитель и ещё два пассажира этой машины с различными травмами попали в больницу.

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