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Пропавшего в лесу мужчину ищут четвертый день

24.09.2019 15:02 0 189 Дмитрий Ивьев
Пропавшего в лесу мужчину ищут четвертый день

Как мы уже рассказывали, рядом с селом Буднянский Спас-Деменского района в субботу, 21 сентября, ушли в лес и заблудились три человека – женщина и двое мужчин. На следующий день женщину и одного мужчину нашли живыми, а поиски третьего пропавшего продолжаются до сих пор. Отряд волонтеров «Лиза Алерт Калуга» опубликовал фото и приметы пропавшего.

Ивану Юдачеву 56 лет.

Приметы:

  • Рост – 175 см,
  • Носит усы,
  • Нормального телосложения,
  • Темно-русые волосы с сединой.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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