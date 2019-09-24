Пропавшего в лесу мужчину ищут четвертый день

Как мы уже рассказывали, рядом с селом Буднянский Спас-Деменского района в субботу, 21 сентября, ушли в лес и заблудились три человека – женщина и двое мужчин. На следующий день женщину и одного мужчину нашли живыми, а поиски третьего пропавшего продолжаются до сих пор. Отряд волонтеров «Лиза Алерт Калуга» опубликовал фото и приметы пропавшего.
Ивану Юдачеву 56 лет.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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